الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بتهمة قتل مستوطن في أريحا
أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال فلسطينيين اثنين، خلال عملية عسكرية شنها في مخيم "عقبة جبر" بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضبط خلية بتهمة تنفيذ عملية قتل قبل يومين.
وقتل إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية في عملية إطلاق نار اتُهم فيها فلسطينيون، على مركبته في مدينة أريحا مساء الإثنين الفائت.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، إنه "في نشاط مشترك لأفراد جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود في قرية عقبة جبر بأريحا، وبناء على معلومات استخبارية، تم إلقاء القبض على الفلسطينيين اللذين يشتبه في ارتكابهما عملية إطلاق النار".
وأوضح أدرعي، أنه "خلال النشاط تم رصد إصابة أحد الفلسطينيين، حيث حاول الهرب من منزل تحصن فيه الفلسطينيان أثناء عملية الاعتقال".
وأكد "ضبط وسائل قتالية كانت بحوزة الفلسطينيين المعتقلين، وتحويلهما للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك)".
وفي السياق ذاته، أعلن الهلال الأحمر، أن "طواقمه تعاملت مع 3 إصابات بين الفلسطينيين، واحدة منهم خطيرة في البطن، جراء اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا".
وأشار الهلال الأحمر، إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي أعاق وصول سيارات الإسعاف للمصابين داخل المخيم".
وشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات لعدد من المواطنين من محيط المنزل المحاصر، حيث أغلق مداخل المخيم.