الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بتهمة قتل مستوطن في أريحا

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال فلسطينيين اثنين، خلال عملية عسكرية شنها في مخيم "عقبة جبر" بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضبط خلية بتهمة تنفيذ عملية قتل قبل يومين.

وقتل إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية في عملية إطلاق نار اتُهم فيها فلسطينيون، على مركبته في مدينة أريحا مساء الإثنين الفائت.