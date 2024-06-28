إيران.. لجنة الانتخابات تنفي تقدم بزشكيان في تصويت الخارج

نفت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اليوم الجمعة، ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان على منافسيه من التيار الأصولي المتشدد في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت قبل ساعات خارج إيران.

وقال علي رضا محمودي، المسؤول عن إجراء الانتخابات في الخارج، عن الأخبار المنشورة حول فرز الأصوات لصناديق الاقتراع في الخارج: "حتى الآن، لم ينتهِ التصويت في أي من مراكز الاقتراع في الخارج، ولا يزال إيرانيو الخارج يشاركون في الانتخابات".

وأضاف محمودي في حديثه لوكالة أنباء "إيسنا"، "الأخبار المنشورة حول نتائج بعض الفروع في الخارج غير صحيحة، وفي هذه الدول لا تزال هناك عدة ساعات حتى نهاية التصويت"، منوهًا إلى أنه"فور انتهاء التصويت في كل فروع الخارج، سيتم إعلان النتائج".