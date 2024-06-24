هل تعتقل بريطانيا نتنياهو إذا مرّ من مجالها الجوّي؟

قد تجد المملكة المتحدة نفسها ملزمة قانونيًا وأخلاقيًا باحتجاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا مرّ في مجالها الجوّي عندما يسافر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن شهر تموز/يوليو المقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو سيتلقى نصيحة بتجنب المجال الجوي والمطارات البريطانية، باعتبارها أحد الأطراف المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وبينت أن ذلك يأتي في ظل سعي مدعي عام المحكمة الدولية إلى الحصول على مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأعربت الصحيفة عن أسفها من أن احتمال إبعاد نتنياهو مكبلًا بالأصفاد لا يزال بعيدًا، مبينة أنه ربما يكون من المبالغة أن نأمل أن يحاول كير ستارمر، بصفته رئيس وزراء بريطانيا الجديد حينذاك، اعتراض "هذا الهارب من العدالة".