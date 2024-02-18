واشنطن بوست: تجاوزات ومحسوبية في عيادة البيت الأبيض
كشف تقرير المفتش العام للبنتاغون، بأن جميع مراحل عمليات الصيدلة في الوحدة الطبية بالبيت الأبيض كانت تُعاني من تحديات ومشاكل خطيرة ونظامية، وأن هذه التحديات تهدد المهمة الأساسية للوحدة؛ وهي الحفاظ على صحة الرئيس ونائبه وأمانهما، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وانتقد التقرير، الفرق الطبية السابقة في البيت الأبيض لتوزيع المهدئات والمنشطات على نطاق واسع، والفشل في الاحتفاظ بسجلات للعقاقير القوية بما في ذلك الفنتانيل، وتوفير الرعاية لمئات من موظفي البيت الأبيض والمقاولين غير المؤهلين، والاستهزاء بالأنظمة الفيدرالية الأخرى.
وبحسب الصحيفة، كانت المهمة الأساسية للوحدة الطبية، بموجب قواعد البنتاغون، تتمثل بعلاج الرئيس ونائب الرئيس وأسرتيهما والعسكريين. كما يمكن للوحدة أيضًا تقديم الرعاية الطارئة إذا حدث شيء ما على أرض البيت الأبيض.
وفي حين كان بإمكان بعض كبار المسؤولين الآخرين استخدام عيادات الوحدة، إلا أنهم كانوا بحاجة إلى تعويض النظام الصحي العسكري عن تلك الخدمات.
وركز التقرير على دور الطبيب العسكري السابق روني جاكسون، والسيناتور الحالي، الذي كُلف بإدارة الوحدة العلاجية في عام 2009، فيما آلت إليه الوحدة من ترهل وتجاوزات.
وعلى الرغم من تنحيه عن المنصب في عام 2014، إلا أن جاكسون، الذي وصفه 56 موظفًا عملوا معه بالتنمر وسوء معاملة الآخرين، وعدم التقيد باللوائح والتعليمات، استمر في لعب دور رئيس في الوحدة، خصوصًا في التوقيع على تقييمات الموظفين حتى عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن جاكسون، طبيب الرئيس ترامب الخاص، أسس ثقافة انتهاك معايير سلامة الصيدليات، وتوزيع المواد الخاضعة للرقابة مثل أمبيان أو بروفيجيل دون التحقق من هوية المريض، كما تتطلب قواعد البنتاغون.
وتابع التقرير، بأن بعض كبار المعينين الرئاسيين تلقوا بشكل خاطئ رعاية متخصصة مجانية وحتى جراحة في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، تحت أسماء مستعارة حددها قادة الوحدة الطبية بالبيت الأبيض، لإخفاء هوياتهم.
وأردف التقرير بأنه تم إعطاء الأولوية للرعاية الطبية على أساس الأقدمية وليس الحاجة الطبية؛ ما زاد من المخاطر على صحة وسلامة مرضى الطب غير التنفيذيين.
كما رفض فريق البيت الأبيض طلب أدوية عامة منخفضة التكلفة؛ لأن مرضاهم فضلوا استخدام الأسماء التجارية مثل أمبيان، الذي كان أغلى بحوالي 174 مرة من نظيره الجنيس.
وخلُص التقرير إلى أن الفريق الطبي ترك خزائن الأدوية مفتوحة؛ إذ يمكن لمسؤولي البيت الأبيض والزوار الحصول على مسكنات الألم الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية وقطرات السعال والأدوية الأخرى؛ ما سبب هدرًا لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.