واشنطن بوست: تجاوزات ومحسوبية في عيادة البيت الأبيض

كشف تقرير المفتش العام للبنتاغون، بأن جميع مراحل عمليات الصيدلة في الوحدة الطبية بالبيت الأبيض كانت تُعاني من تحديات ومشاكل خطيرة ونظامية، وأن هذه التحديات تهدد المهمة الأساسية للوحدة؛ وهي الحفاظ على صحة الرئيس ونائبه وأمانهما، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وانتقد التقرير، الفرق الطبية السابقة في البيت الأبيض لتوزيع المهدئات والمنشطات على نطاق واسع، والفشل في الاحتفاظ بسجلات للعقاقير القوية بما في ذلك الفنتانيل، وتوفير الرعاية لمئات من موظفي البيت الأبيض والمقاولين غير المؤهلين، والاستهزاء بالأنظمة الفيدرالية الأخرى.

وبحسب الصحيفة، كانت المهمة الأساسية للوحدة الطبية، بموجب قواعد البنتاغون، تتمثل بعلاج الرئيس ونائب الرئيس وأسرتيهما والعسكريين. كما يمكن للوحدة أيضًا تقديم الرعاية الطارئة إذا حدث شيء ما على أرض البيت الأبيض.

وفي حين كان بإمكان بعض كبار المسؤولين الآخرين استخدام عيادات الوحدة، إلا أنهم كانوا بحاجة إلى تعويض النظام الصحي العسكري عن تلك الخدمات.

وركز التقرير على دور الطبيب العسكري السابق روني جاكسون، والسيناتور الحالي، الذي كُلف بإدارة الوحدة العلاجية في عام 2009، فيما آلت إليه الوحدة من ترهل وتجاوزات.