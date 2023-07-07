استقبال صيني متواضع لوزيرة الخزانة الأمريكية

بدأت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية زيارة إلى الصين تستمر 4 أيام وتركز على تهدئة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من تدني مستوى التوقعات من كلا الجانبين.

ولاقت يلين استقبالاً متواضع المستوى من مسؤول بوزارة المالية الصينية ونيكولاس بيرنز المبعوث الأمريكي إلى الصين.

وقالت يلين بعد وقت وجيز من وصولها إلى العاصمة الصينية إنها مسرورة لوجودها في بكين وتتطلع إلى إحراز تقدم في هدف الرئيس الأمريكي جو بايدن المتمثل في توطيد التواصل بين البلدين اللذين تربطهما علاقات اقتصادية لكنهما في حالة عداء متزايد.

وكتبت يلين على تويتر: "نسعى إلى منافسة اقتصادية شريفة يستفيد منها الموظفون الأمريكيون والشركات الأمريكية وإلى التعاون في (مواجهة) التحديات العالمية".

وأضافت يلين: "سنتخذ إجراءات لحماية أمننا الوطني إذا لزم الأمر، وتمثل هذه الرحلة فرصة للاتصال وتفادي أي خلل في التواصل أو أي سوء فهم".

ويشك كلا الطرفين في أن زيارة يلين ستخفض كثيرا من حدة التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية، مع إقرار مسؤولين بأن كلا البلدين يقدم حماية مصالح الأمن الوطني على تعميق العلاقات الاقتصادية.

وستلتقي يلين، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ والمسؤول الاقتصادي البارز ليو هي المقرب من الرئيس الصيني شي جين بينغ.