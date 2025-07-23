روسيا تعرض على أوكرانيا هدنة قصيرة لإجلاء ضحايا الحرب

أعلن رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات السلام مع الأوكرانيين فلاديمير ميدينسكي، أن بلاده عرضت على أوكرانيا هدنات تراوح بين "24 و48 ساعة" عند خطوط الجبهة لإجلاء قتلى وجرحى جيشي البلدين.

وقال ميدينسكي خلال مؤتمر صحفي، أعقب المحادثات التي جرت في اسطنبول التركية: "اقترحنا مرة جديدة على الجانب الأوكراني البحث (..) في إقرار هدنات قصيرة من 24 إلى 48 ساعة عند خط الجبهة حتى تتمكن الفرق الصحية من إجلاء الجرحى ومن استعادة جثث جنودنا".

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وعلّق متحدث باسم الخارجية الأوكرانية على ذلك بالقول إن موسكو اقترحت الاتفاق على هدنات قصيرة الأجل، "لكن ذلك ليس وقفا حقيقيا للأعمال القتالية".

وكان الجانبان اتفقا على تبادل جديد يشمل 1200 أسير من كل طرف، فيما اقترحت موسكو على كييف تسليم جثث 3 آلاف جندي.

وكان وفدا البلدين بدآ جولة مفاوضات جديدة، مساء اليوم، واختتمت دون إعلان تمديدها، وبدأت المحادثات بعد لقاء ثنائي منفرد جمع رئيسي الوفدين الروسي فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني رستم عمروف، ثم انضم وفدا البلدين للمحادثات.