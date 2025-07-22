الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض إجراءات صارمة على طالبي اللجوء

يجتمع وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في كوبنهاغن لمناقشة سياسة الهجرة والأمن الأوروبية.

ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على إعادة المرفوضين من طالبي اللجوء ومكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.

ويهدف الوزراء أيضا إلى مناقشة كيفية تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الصمود في وجه أزمات الهجرة، مع التركيز بشكل خاص على تحسين نظام الإعادة الأوروبي.

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ويتضمن ذلك إمكانية إنشاء مراكز لإعادة المرحلين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ومنح وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" دورا أقوى.

ومن المنتظر أن يشارك وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت في المشاورات بالعاصمة الدنماركية.

وكان دوبريندت قد دعا بالفعل إلى اتباع نهج أكثر صرامة في سياسة الهجرة خلال اجتماع عقد الجمعة الماضية في بافاريا، جمعه بوزراء داخلية من النمسا وفرنسا والدنمارك وبولندا وجمهورية التشيك، مشددا على ضرورة تنفيذ عمليات ترحيل أكثر حزما، حتى إلى سوريا وأفغانستان.