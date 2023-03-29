الخارجية الفلسطينية: تشكيل "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير سيشعل الصراع ويوسعه

علقت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، على تشكيل الحرس الوطني بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي جاء كجزء من تسوية قدمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو له مقابل تأجيل خطة الإصلاح القضائي.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "تشكيل هذه الجماعات يثير عديد المخاوف بشأن الدور الذي ينوي بن غفير منحه لهذه القوات ضد المواطنين الفلسطينيين ومقومات صمودهم وحقوقهم في أرض وطنهم".

وأوضحت الخارجية، في بيان رسمي صادر عنها، أن "إطلاق نتنياهو يد بن غفير ضد الفلسطينيين سيشعل ساحة الصراع ويوسعها، الأمر الذي سيخرب أي جهود مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة".

وبينت الخارجية أنه بعد قرارات "الكابينت" التي أعطت الشرعية لبناء العديد من البؤر العشوائية، وإلغاء ما يسمى "خطة الانفصال"، اتفق نتنياهو مع بن غفير على تشكيل جماعة مسلحة تحت إمرته تحمل اسم "الحرس الوطني"، وسيتم منحها صلاحيات كاملة في إصدار التعليمات.