أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات قوات "فوستوك" (الشرق) دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية محطة اتصالات ستارلينك وعشرة مراكز تحكم بالطائرات المسيرة تابعة للقوات الأوكرانية .

قال أليكسي ياكوفليف، رئيس المركز الصحفي لوحدات التجمع العسكري، في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد العدو محطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك وعشرة مراكز تحكم بالطائرات المسيرة".

وأوضح ياكوفليف أن قوات كييف فقدت أيضًا ناقلتي جنود مدرعتين، إحداهما من طراز "إم 113" الأمريكية الصنع، مشيرًا إلى أن مدفع هاوتزر أوكرانيًّا من طراز "بوغدانا" دُمر خلال تبادل ناري.

وأفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، بأن قوات الدفاع الجوي دمّرت مسيرات أوكرانية استهدفت سبع مناطق في المقاطعة والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.

من جانبه، أعلن أرتيوم كورينياكو، المتحدث باسم وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية "روسافياتسيا"، اليوم الأربعاء، فرض قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الرحلات في مطار كازان لضمان سلامة حركة الطائرات المدنية.

