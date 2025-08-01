"طلب مضحك".. واشنطن ترفض دفع تعويضات الحرب لإيران (فيديو)

رفضت واشنطن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن ضرورة دفع الولايات المتحدة تعويضات عن الأضرار، التي لحقت بإيران خلال الحرب الأخيرة.

ووصف تومي بيغيت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، بأن الطلب الإيراني "مضحك".

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وبيّن أنه "إذا كانت إيران تريد توفير الأموال لشعبها من أجل تخفيف آثار العقوبات، فعليها أن تتوقف عن إنفاقها على البرنامج النووي، وتمويل الجماعات الإرهابية".

وأشار بيغيت إلى أنه "ما زلنا مستعدّين للتفاوض مع إيران، لكن نافذة الفرصة ضيقة، الكرة، الآن، في ملعب طهران".

وجاءت تصريحات بيغيت رداً على حوار الوزير عراقجي مع صحيفة "فايننشال تايمز"، حيث اتهم واشنطن بالمشاركة غير المباشرة في الحرب، التي شنّتها إسرائيل ضد إيران خلال المفاوضات النووية.

وطالب الوزير الإيراني واشنطن "بتقديم تعويضات وضمانات" لمنع تكرار مثل تلك الهجمات مستقبلاً.

وتُهدد التوترات المتصاعدة بين أمريكا وإيران بإفشال أي جهود دبلوماسية قريبة، في ظل تمسك كل طرف بمطالبه، وغياب أرضية ثقة مشتركة.