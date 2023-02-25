اتهموا الحكومة بتسييسها.. أدباء وشعراء في إسرائيل يهددون بمقاطعة المكتبة الوطنية

وذكرت وسائل إعلام عبرية، السبت، أنها قد جرت المصادقة على حزمة من التعديلات على قوانين مختلفة، منها ما يتعلق بصلاحيات وزير التعليم بشأن التعيينات في المكتبة الوطنية، الأمر الذي وضعه أمام انتقادات حادة من قبل عشرات الأدباء والشعراء الإسرائيليين.

ووقع العشرات من معارضي الخطوة على خطاب، أعربوا فيه عن معارضة القانون وهددوا بمقاطعة تلك المؤسسة، حسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، وكذلك "قناة "أخبار 12".

المصادر الإعلامية أشارت إلى أن الكثير من الموقعين كانوا قد حصلوا على جوائز مهمة في الماضي، ومنهم: الروائي الإسرائيلي ديفيد غروسمان، أحد رواد أدب الطفل، والشاعر والأديب إيلان شاينفيلد، والكاتب الروائي حاييم بير، والكاتبة الصحفية والسيناريست والخبيرة النفسية عاماليا روزنبلوم، والكاتبة والشاعرة ميريك شنير.

الصحيفة العبرية وكذلك القناة نشرتا السبت، صورة من الخطاب، والذي يضم أسماء قرابة 110 أدباء وشعراء وكتابًا بارزين في الدولة العبرية، وقالتا إنهم جميعا يرفضون أن يتولى وزير التعليم مسألة تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتبة.

وتحدثت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن المكتبة الوطنية الإسرائيلية "ككيان مختص بحظ التراث وثقافة الشعب اليهودي"، وقالت إن الاحتجاج على الخطوة لم يقتصر فقط على خطاب الأدباء والشعراء؛ إذ هدد مانحون ورعاة كثر بسحب أموالهم وتعاقداتهم، في ظل المخاوف من المساس باستقلالية تلك المؤسسة القومية.

وورد في الخطاب المشار إليه: "نعرب عن معارضتنا بشدة لأي شكل من أشكال التدخل السياسي في اختيار إدارة المكتبة الوطنية، ونطالب بأن تواصل تلك المؤسسة عملها باستقلالية وبشكل مهني".

وجاء فيه أنه في حال استكمال مبادرة الوزير التي ترنو إلى إخضاع المكتبة الوطنية لجهات سياسية "فإننا نتعهد بوقف إيداع أرشيفنا فيها، وسنتفق مع الناشرين على عدم إيداع نسخ من كتبنا في المكتبة".