الأولى من نوعها.. شي يدعو لقمة مع قادة آسيا الوسطى في بكين

ونشرت هذه الدول الأربع البرقيات. ولم تنشر تركمانستان، الدولة المنعزلة والمورد الرئيسي للغاز إلى بكين، البرقية بعد، بحسب فرانس برس.

وتعدّ هذه الدول جزءًا من "طريق الحرير الجديد"، وهو مشروع ضخم للبنى التحتية للطرق والسكك الحديد والموانئ بدأته الصين.

خشية روسية

وتخشى روسيا، التي تعتبر آسيا الوسطى ساحتها الخلفية منذ منتصف القرن التاسع عشر، على نفوذها في وقت بات فيه حلفاؤها الإقليميون التقليديون محطّ اهتمام الصين وتركيا والدول الغربية.

وشهد هذا الاتجاه تسارعًا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، رغم أنّ موسكو تحافظ على نفوذ قوي في المنطقة.

وفي الأشهر الأخيرة، إضافة إلى شي جينبينغ، زار الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، آسيا الوسطى.

كما عُقدت قمّة عبر الإنترنت، وفق نموذج "5+1"، نظّمها شي في كانون الثاني/يناير 2022 لمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين وآسيا الوسطى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.