تقرير يحذر من عواقب دعم أمريكا لأوكرانيا على حساب تايوان

قال موقع "فورين أفيرز" الأمريكي في تقرير له اليوم السبت، إن الكثير من مؤيدي الدعم الغربي وتحديدا الأمريكي لأوكرانيا، يرون أن استمراره قد يستنزف الموارد القيمة لمنع هزيمة الصين في حالة غزو تايوان، رغم أن بكين هي التهديد الحقيقي.

ووفق التقرير، فإن "استعراض الولايات المتحدة لدورها في دعم أوكرانيا اليوم، قد يقوض قدرتها المادية على الاستجابة لأزمات الغد، حيث يعتقد البعض أن واشنطن سترد على الصين لكنها لن تستطيع، أو أنها تستطيع ذلك ولكنها لن تفعل ذلك".

وأكد التقرير، أنه "سوف يتعين على صناع السياسات، أن يتخذوا خيارات صعبة بشأن ما يجب تخصيصه، وأين يتم توجيهه، وإلى متى، وسوف تتضح هذه القرارات مع استمرار البيت الأبيض والكونغرس في مناقشة تمويل أوكرانيا وكيفية التعامل مع الصين وتايوان".