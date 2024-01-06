تقرير يحذر من عواقب دعم أمريكا لأوكرانيا على حساب تايوان
قال موقع "فورين أفيرز" الأمريكي في تقرير له اليوم السبت، إن الكثير من مؤيدي الدعم الغربي وتحديدا الأمريكي لأوكرانيا، يرون أن استمراره قد يستنزف الموارد القيمة لمنع هزيمة الصين في حالة غزو تايوان، رغم أن بكين هي التهديد الحقيقي.
ووفق التقرير، فإن "استعراض الولايات المتحدة لدورها في دعم أوكرانيا اليوم، قد يقوض قدرتها المادية على الاستجابة لأزمات الغد، حيث يعتقد البعض أن واشنطن سترد على الصين لكنها لن تستطيع، أو أنها تستطيع ذلك ولكنها لن تفعل ذلك".
وأكد التقرير، أنه "سوف يتعين على صناع السياسات، أن يتخذوا خيارات صعبة بشأن ما يجب تخصيصه، وأين يتم توجيهه، وإلى متى، وسوف تتضح هذه القرارات مع استمرار البيت الأبيض والكونغرس في مناقشة تمويل أوكرانيا وكيفية التعامل مع الصين وتايوان".
واستذكر التقرير ما قاله جاك ريد، السيناتور الديمقراطي من ولاية رود آيلاند الذي يرأس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، في أكتوبر/ تشرين الأول: "إن مصداقية الردع الأمريكي لا تقاس إلا بقدر أفعالنا، وإن شركائنا المحتملين في جميع أنحاء العالم يراقبون عن كثب ما نقوم به. فهل سنحميهم إذا تعرضوا لهجوم؟ علينا أن نثبت أننا حليف ثابت، لا تعيقنا أهواء السياسيين المتطرفين".
لكن مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ونظراً لتنافس تايوان وأوكرانيا على مجموعة محدودة من المساعدات الأمريكية، يرى الناقدون وبعض أعضاء الكونغرس من الجمهوريين وفق ما جاء في التقرير "أنه يجب أن تعطي الولايات المتحدة الأفضلية لتايوان على أوكرانيا".
وتأييدا لهذه النقطة، ذكر التقرير أن اثنين من كبار المسؤولين الجمهوريين في مجال السياسة الخارجية، وهما إلبريدج كولبي وألكس فيليز جرين قالا في شهر مايو/أيار أن "الصين هي أقوى منافس للولايات المتحدة على الإطلاق، وعلى أمريكا أن تعتمد في المقام الأول على الحلفاء الأوروبيين للدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا".