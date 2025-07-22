الصين تمنع موظفا في الحكومة الأمريكية من مغادرة البلاد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن الحكومة الصينية منعت موظفًا في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، كان في زيارة شخصية إلى بكين، من مغادرة البلاد.

وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نتابع هذه القضية عن كثب ونتواصل مع المسؤولين الصينيين للتوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن".

ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي جهة تابعة لوزارة التجارة الاتحادية.

ولم تُكشف هوية الموظف، وما إذا كان قد جرى اعتقاله أم لا.

ولدى سؤاله عن القضية خلال مؤتمر صحفي دوري، اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جيا كون، إنه ليس لديه تفاصيل محددة ليذكرها.

وأضاف: "الصين دولة يحكمها القانون، وتسير جميع الأمور المتعلقة بالدخول والخروج وفقًا للقانون".

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأحد، أن مواطنًا أمريكيًا يعمل في وزارة التجارة سافر إلى الصين قبل عدة أشهر لزيارة عائلته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الرجل مُنع من مغادرة البلاد بعد إغفاله ذكر عمله لدى الحكومة الأمريكية في طلب تأشيرته.

وتسود خلافات قائمة بين واشنطن وبكين منذ سنوات، بسبب قضايا تتراوح من الرسوم الجمركية إلى جذور جائحة كوفيد-19 وتايوان.