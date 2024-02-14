موسكو تعلّق مساهماتها السنوية لمجلس القطب الشمالي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو علَّقت دفع مساهماتها السنوية لمجلس القطب الشمالي، وأنها تفكر بالانسحاب من المنظمة، دون وجود قرار بذلك، بَعد.

وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء: "في الوقت الحالي، تم تعليق دفع روسيا لمساهماتها السنوية في ميزانية مجلس القطب الشمالي حتى يتم استئناف التعاون العملي في هذه الهيئة، بمشاركة جميع الدول الأعضاء".

وأضافت: "إننا نتحدث عن تنفيذ مشاريع مشتركة تعالج قضايا مهمة لجميع دول القطب الشمالي، مثل: الحفاظ على النظام البيئي الهش في القطب الشمالي، وإجراء البحوث القطبية، بما في ذلك البعثات العلمية البحرية، وتطوير العلاقات الإنسانية، وتحسين البيئة البحرية. نوعية الحياة ورفاهية سكان أقصى الشمال، بمن في ذلك الشعوب الأصلية".

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية أن "مسألة الانسحاب المحتمل من مجلس القطب الشمالي ليست موضوعة على مستوى البحث العملي اليوم".

ومجلس القطب الشمالي، الذي تأسس عام 1996، منتدى حكومي دولي رفيع المستوى يعمل على تعزيز التعاون في المنطقة، وخاصة في مجال حماية البيئة. ويضم المجلس: الدنمارك، وغرينلاند وجزر فارو وأيسلندا وكندا والنرويج وروسيا والولايات المتحدة وفنلندا والسويد. وتتم رئاسته، بالتناوب بين الدول كل عامين.

وفي مارس 2022، أعلنت الدول الغربية الأعضاء في المجلس تعليق المشاركة بأيّ أنشطة للجمعية احتجاجًا على الأحداث في أوكرانيا. وفي مايو 2023، انتقلت رئاسة المجلس إلى النرويج.