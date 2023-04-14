سفارة فنلندا في موسكو تتلقى رسالة تحتوي على مسحوق

وتدهورت العلاقات بين موسكو وهلسنكي بشكل حاد منذ انضمام فنلندا رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي في الرابع من أبريل/ نيسان، لتصبح العضو الحادي والثلاثين في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة، إلى أن فنلندا تجمعها حدود برية طويلة مع روسيا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن السفارة تلقت ثلاث رسائل أمس الخميس، احتوت إحداها على مسحوق.

ونقلت الوكالة عن السفارة قولها "تماشيًا مع القواعد الأمنية لوزارة الخارجية الفنلندية، تم تسليم الرسائل المعنية إلى الأجهزة التمثيلية الرسمية لروسيا التي ستدرس الأمر".