سفارة فنلندا في موسكو تتلقى رسالة تحتوي على مسحوق
ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الجمعة، أن سفارة فنلندا في موسكو تلقت رسالة تحتوي على مسحوق غير معروف، وأبلغت السلطات الروسية بالأمر.
وتدهورت العلاقات بين موسكو وهلسنكي بشكل حاد منذ انضمام فنلندا رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي في الرابع من أبريل/ نيسان، لتصبح العضو الحادي والثلاثين في الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة، إلى أن فنلندا تجمعها حدود برية طويلة مع روسيا.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن السفارة تلقت ثلاث رسائل أمس الخميس، احتوت إحداها على مسحوق.
ونقلت الوكالة عن السفارة قولها "تماشيًا مع القواعد الأمنية لوزارة الخارجية الفنلندية، تم تسليم الرسائل المعنية إلى الأجهزة التمثيلية الرسمية لروسيا التي ستدرس الأمر".
وقالت السفارة، إنها أبلغت وزارة الخارجية الروسية بالواقعة.
وأنهى قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سبعة عقود من عدم الانحياز الإستراتيجي الذي بدأ بعد صد البلاد لمحاولة غزو سوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية. وفي فترة ما بعد الحرب، اختارت هلسنكي الحفاظ على علاقات ودية مع موسكو.
لكن الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 دفع الفنلنديين إلى السعي لتحقيق الأمن بموجب اتفاق الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي الذي ينص على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على جميع الدول الأعضاء.