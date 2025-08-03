نتنياهو: لن ننكسر ونحن أكثر تصميما على استعادة الأسرى والقضاء على حماس

logo
العالم

بعد تصعيد الرسوم الجمركية.. محادثات مرتقبة بين ترامب وكارني

بعد تصعيد الرسوم الجمركية.. محادثات مرتقبة بين ترامب وكارني
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارنيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 5:40 م

قال دومينيك لوبلان وزير التجارة الدولية وشؤون العلاقات الحكومية الدولية في كندا، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيجريان على الأرجح محادثات "خلال الأيام القليلة المقبلة".

يأتي ذلك بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية 35 % على سلع لا يشملها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

أخبار ذات علاقة

كندا.. كارني يعبر عن "خيبة أمله" بعد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية

كندا.. كارني يعبر عن "خيبة أمله" بعد رفع الرسوم الجمركية الأمريكية

 وأضاف لوبلان، وهو الوزير المسؤول عن ملف التجارة بين الولايات المتحدة وكندا بالحكومة الاتحادية، لشبكة (سي.بي.إس نيوز) أن المحادثات التي أجريت في الآونة الأخيرة منحته "تشجيعاً"، مشيراً إلى اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية لا يزال خياراً مطروحاً، وفق ما ذكرت "رويترز".

وقال لوبلان، في إشارة إلى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، "المحادثات مع الوزير لوتنيك والسفير جرير منحتنا التشجيع لكننا لم نصل بعد إلى نقطة تسمح بالتوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة اقتصاديْ البلدين".

وأضاف أنه يتوقع أن يتحدث كارني وترامب "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأردف قائلاً "نعتقد أن هناك خياراً للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يُخفض بعض هذه الرسوم الجمركية ويوفر قدراً أكبر من اليقين للاستثمارات".

أخبار ذات علاقة

ترامب: خطة كندا للاعتراف بدولة فلسطينية لن تُفسد المحادثات التجارية

ترامب: خطة كندا للاعتراف بدولة فلسطينية لن تُفسد المحادثات التجارية

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC