روسيا تعلن إسقاط صاروخين أوكرانيين استهدفا جسر القرم‎

أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخين أوكرانيين في منطقة مضيق كيرتش، كانا يستهدفان جسر القرم، مؤكدًا أن الجسر لم يتضرر.

وكتب "أكسيونوف" عبر قناته على "تليغرام" أنه "في منطقة مضيق كيرتش أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين للعدو، جسر القرم لم يتضرر."

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، فجر اليوم السبت، إحباط هجوم أوكراني باستخدام 20 طائرة مسيّرة لاستهداف مواقع في شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها إنه " تم تدمير 14 طائرة مسيّرة أوكرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي، واعتراض 6 بوسائل الحرب الإلكترونية فوق شبه جزيرة القرم، ولم يسفر الهجوم عن أي أضرار أو إصابات".