إسرائيليون يكشفون تفاصيل الهجوم على "حفل الطبيعة" في النقب‎

سلطت مئات السيارات، التي تركها أصحابها وهم يفرون من اجتياح وقع خلال حفل موسيقي إسرائيلي يعتقد أن مسلحين من حركة حماس قتلوا فيه 260 وأخذوا أسرى منه إلى قطاع غزة، الضوء على حجم أكثر الهجمات دموية تشهدها إسرائيل منذ عقود.

وتظهر مشاهد التقطتها طائرات مسيرة عقب الهجوم، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، سيارات تركها أصحابها على جانب الطريق بالقرب من كيبوتس رعيم القريبة من قطاع غزة موقع انطلاق هجوم حماس المباغت والعديد منها مدمر أو مثقوب بطلقات الرصاص.

وقال أريك ناني (26 عامًا) الذي فرّ من الحفل الراقص حيث كان يحتفل بعيد ميلاده بعد أن اختبأ لساعات في أحد الحقول "كانت مذبحة بكل معنى الكلمة، مذبحة كاملة".

وتابع قائلًا لرويترز: "لم نعرف إلى أين نذهب... وجدت نفسي مع صديق، وجدنا نفسينا خائفين تمامًا ومصدومين، ركضنا فقط لنفهم ما كان يحدث لنا".

وحضر آلاف الشبان الحفل، الذي أصبح أحد الأهداف الأولى للمسلحين الفلسطينيين الذين اخترقوا السياج الحدودي لقطاع غزة في وقت مبكر من يوم السبت، تحت غطاء وابل كثيف من الصواريخ.