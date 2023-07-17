أردوغان يؤكد استعداده لقاء نظيره السوري بشار الأسد
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه ليس "منغلقا" بشأن لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مشددا على أن ما يهم هو كيفية تعاطي دمشق مع مواقف أنقرة.
وقال أردوغان: "للأسف الأسد يطالب بخروج تركيا من شمال سوريا، لا يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء لأننا نكافح الإرهاب هناك".
وأردف: "لسنا منغلقين إزاء اللقاء مع الأسد، ويمكن أن نلتقي، لكن المهم هو كيفية مقاربة دمشق تجاه مواقفنا".
وجاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل مغادرته في جولة يزور خلالها السعودية والإمارات وقطر.