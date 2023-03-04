البيت الأبيض: بايدن خضع لإزالة ورم سرطاني في فبراير

وفي مذكرة أصدرها المكتب الصحفي، قال طبيب الرئيس الدكتور كيفين أوكونور، إن الخزعة "أكدت أن الآفة الصغيرة" التي أزيلت من بايدن "كانت سرطان الخلايا القاعدية".

وتمت إزالة جميع الأنسجة السرطانية بنجاح، وقال الطبيب: "لا حاجة لمزيد من العلاج".

وأضاف الدكتور أوكونور أن موقع الخزعة "شُفي جيدًا"، وقال إن الرئيس "سيواصل المراقبة الجلدية كجزء من رعايته الصحية الشاملة المستمرة".