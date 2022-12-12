بوتين "مهدد" بفقد دعم الحلفاء.. والتوغل التركي في سوريا "هدية" لداعش

ومن جهتها، اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية الهجوم الأوكراني الذي استهدف ثكنة روسية في مدينة "ميليتوبول" الأحد، تطورًا خطيرًا في الحرب التي أوشكت على شهرها العاشر، خاصة أن الهجمات تم تنفيذها بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.

وأوردت الصحيفة، في تقرير لها، لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ما يزعم أنه ثكنة روسية في المدينة الجنوبية غارقة في حريق كبير، إذ زعم البعض أن الموقع تستخدمه مجموعة "فاغنر" المرتزقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم على "ميليتوبول" يعد واحدة من بضع ضربات ليلية على قواعد روسية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم الإبلاغ عن انفجارات وقعت الأحد، في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014، بما في ذلك سيفاستوبول وسيمفيروبول.

وذكرت "الغارديان" أن الضربات الأوكرانية جاءت ردًّا على هجمات روسية مكثفة بطائرات مسيرة إيرانية الصنع استهدفت البنية التحتية في ميناء أوديسا الأوكراني السبت؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1.5 مليون شخص.

وقالت الصحيفة إن "ميليتوبول ينظر إليها على أنها الهدف الرئيس المقبل الذي تسعى القوات الأوكرانية إلى تحقيقه منذ أن استعادت كييف مدينة خيرسون، عقب انسحاب الروس الشهر الماضي".

ونقلت "الغارديان" عن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله "إذا سقطت ميليتوبول، فإن خط الدفاع الروسي بأكمله سينهار على طول الطريق إلى خيرسون، ومن ثم ستكسب القوات الأوكرانية طريقًا مباشرًا إلى شبه جزيرة القرم".

مخاوف من "إيران نووية"

أثارت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية قضية تهيمن على اهتمام الغرب والشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية، وقالت إن روسيا وإيران تتجهان إلى "شراكة دفاعية كاملة" قد تشهد مساعدة روسية واسعة في "تحويل طهران إلى دولة نووية".

يأتي ذلك، بعدما كشفت المخابرات الأمريكية والبريطانية عن خطة كلا البلدين لإطلاق إنتاج مشترك لطائرات دون طيار في روسيا، بينما تزود إيران موسكو بالصواريخ البالستية لملء المخزونات الروسية المستنفدة بشدة جراء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي بريطاني، قوله "من المرجح أن تكون روسيا أنفقت نسبة كبيرة من مخزونها من صواريخ إسكندر البالستية.. عدد كبير من الصواريخ البالستية الإيرانية سيمكن روسيا من مواصلة توسيع حملات الضربات ضد البنية التحتية الأوكرانية".

وقال مخطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) السابق، فيليب إنغرام، للصحيفة "من الواضح أن القلق الحقيقي هو أن روسيا ستساعد إيران في تطوير أسلحة نووية"، مشيرًا إلى أن هناك مثالًا في الدعم الذي قدمته موسكو لبرنامج كوريا الشمالية النووي.