بوتين "مهدد" بفقد دعم الحلفاء.. والتوغل التركي في سوريا "هدية" لداعش
قالت صحف عالمية صادرة اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات مهددًا بفقد دعم حلفائه العسكريين، إذا فشلت القوات الروسية في الدفاع عن منطقة دونباس، شرق أوكرانيا.
فيما أثارت صحف قضية تجاه روسيا وإيران إلى شراكة دفاعية كاملة قد تشهد مساعدة روسية واسعة في تحويل طهران إلى دولة نووية.
وسلطت صحف الضوء على العملية العسكرية التركية المرتقبة في سوريا، والتي وصفتها بـ"الهدية" لتنظيم داعش.
فشل "حملة دونيتسك" يهدد بوتين
نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن تقرير أصدرته مؤسسة فكرية بارزة قوله، إن الرئيس الروسي بات مهددًا بفقدان دعم الحلفاء بسبب فشل القوات الروسية في الدفاع عن دونيتسك بمنطقة دونباس، شرق أوكرانيا.
وخلص تقرير "معهد دراسة الحرب"، ومقره واشنطن، إلى أن إيغور جيركين، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الروسي ووزير الدفاع السابق لجمهورية "دونيتسك" الشعبية الذي لعب دورًا رئيسًا في ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وألكسندر خوداكوفسكي، وهو قائد روسي سابق، من بين أولئك الذين انتقدوا بوتين "بشكل مباشر" في الأيام الأخيرة.
وقال التقرير إن جيركين، الذي كان يكشف عن الإخفاقات العسكرية الروسية في أوكرانيا على تطبيق "تليغرام"، قد انتقد على وجه التحديد بيان بوتين، في الـ 9 من الشهر الجاري، الذي وصف تقدم "العملية العسكرية الخاصة بأنه مستقر".
من جانبه، أشار خوداكوفسكي، إلى أن "الانتقاد الناشئ لبوتين، أصبح ملاحَظًا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب الخسائر الروسية في ساحات المعركة".
وقال المعهد الأمريكي إن انتقادات الرجلين، من بين شخصيات بارزة أخرى، مباشرة للرئيس الروسي يعد تطورًا غير مسبوق مقارنة بهجماتهما السابقة على الكرملين.
ورأى التقرير أن الانتقادات الصريحة لبوتين، تعكس أيضًا الانقسامات العميقة في دونباس - التي تضم منطقتي لوغانسك ودونيتسك - بين المؤيدين للحرب والمعارضين للزعيم الروسي نفسه.
وكانت روسيا أعلنت ضم "دونباس" إلى جانب "خيرسون وزابوريجيا" في استفتاءات جرت في أيلول/سبتمبر الماضي.
ونقلت "نيوزويك" عن التقرير، قوله "من المرجح أن القادة بالوكالة (الموالين لروسيا في دونباس) والأيديولوجيين سعوا إلى إعطاء الأولوية لاحتلال المنطقة الشرقية قبل الشروع في هدف بوتين الأعلى المتمثل في احتلال أوكرانيا بأكملها".
وأضاف التقرير "في المقابل، لم يحقق بوتين، هدفه الدعائي المتمثل في إنقاذ شعب دونباس من خلال إجبار حكومة كييف على الاستسلام، كما إنه لم يحقق أهدافًا عسكرية محلية في دونباس".
ومن جهتها، اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية الهجوم الأوكراني الذي استهدف ثكنة روسية في مدينة "ميليتوبول" الأحد، تطورًا خطيرًا في الحرب التي أوشكت على شهرها العاشر، خاصة أن الهجمات تم تنفيذها بصواريخ "هيمارس" الأمريكية.
وأوردت الصحيفة، في تقرير لها، لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ما يزعم أنه ثكنة روسية في المدينة الجنوبية غارقة في حريق كبير، إذ زعم البعض أن الموقع تستخدمه مجموعة "فاغنر" المرتزقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم على "ميليتوبول" يعد واحدة من بضع ضربات ليلية على قواعد روسية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم الإبلاغ عن انفجارات وقعت الأحد، في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014، بما في ذلك سيفاستوبول وسيمفيروبول.
وذكرت "الغارديان" أن الضربات الأوكرانية جاءت ردًّا على هجمات روسية مكثفة بطائرات مسيرة إيرانية الصنع استهدفت البنية التحتية في ميناء أوديسا الأوكراني السبت؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 1.5 مليون شخص.
وقالت الصحيفة إن "ميليتوبول ينظر إليها على أنها الهدف الرئيس المقبل الذي تسعى القوات الأوكرانية إلى تحقيقه منذ أن استعادت كييف مدينة خيرسون، عقب انسحاب الروس الشهر الماضي".
ونقلت "الغارديان" عن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله "إذا سقطت ميليتوبول، فإن خط الدفاع الروسي بأكمله سينهار على طول الطريق إلى خيرسون، ومن ثم ستكسب القوات الأوكرانية طريقًا مباشرًا إلى شبه جزيرة القرم".
مخاوف من "إيران نووية"
أثارت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية قضية تهيمن على اهتمام الغرب والشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية، وقالت إن روسيا وإيران تتجهان إلى "شراكة دفاعية كاملة" قد تشهد مساعدة روسية واسعة في "تحويل طهران إلى دولة نووية".
يأتي ذلك، بعدما كشفت المخابرات الأمريكية والبريطانية عن خطة كلا البلدين لإطلاق إنتاج مشترك لطائرات دون طيار في روسيا، بينما تزود إيران موسكو بالصواريخ البالستية لملء المخزونات الروسية المستنفدة بشدة جراء الحرب في أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي بريطاني، قوله "من المرجح أن تكون روسيا أنفقت نسبة كبيرة من مخزونها من صواريخ إسكندر البالستية.. عدد كبير من الصواريخ البالستية الإيرانية سيمكن روسيا من مواصلة توسيع حملات الضربات ضد البنية التحتية الأوكرانية".
وقال مخطط حلف شمال الأطلسي (الناتو) السابق، فيليب إنغرام، للصحيفة "من الواضح أن القلق الحقيقي هو أن روسيا ستساعد إيران في تطوير أسلحة نووية"، مشيرًا إلى أن هناك مثالًا في الدعم الذي قدمته موسكو لبرنامج كوريا الشمالية النووي.
وأضاف "قبل 4 أعوام، قامت شركة السكك الحديدية الروسية بتركيب الإنترنت ذي النطاق الترددي العالي في كوريا الشمالية"، وأوضح أنه منذ ذلك الحين، تحول برنامج الصواريخ الكوري الشمالي من كونه غير ناجح بالنسبة للصواريخ قصيرة المدى دون رأس نووي فعال، إلى أن يكون ناجحًا الآن مع الصواريخ البالستية العابرة للقارات.
وكانت المخابرات الأمريكية أصدرت تقريرًا قالت فيه، إن التحالف بين إيران وروسيا يتعلق بتقديم موسكو دعمًا "غير مسبوق" لطهران، بما في ذلك الدعم العسكري والتقني؛ ما يؤدى إلى زيادة مخاطر زعزعة استقرار المنطقة.
من جانبها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن الشراكة الروسية الإيرانية قد تذهب إلى وكلاء طهران في المنطقة، بما في ذلك جماعة "حزب الله" اللبنانية، وميليشيا الحوثي في اليمن، والفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق.
وقالت "لقد دعمت روسيا إيران على مدى عقود بطرق مختلفة. لقد تعلمت إيران من روسيا وأيضًا تكنولوجيا الدفاع الروسية وطبقت إيران ذلك على صواريخها البالستية والدفاعات الجوية والتطورات الأخرى".
وأضافت "عندما يتعلق الأمر بالطائرات دون طيار، فإن إيران رائدة في هذا المجال.. هذه الأسلحة ليست باهظة الثمن لكنها يمكن أن ترهب المنطقة.. وهذا يعني أن الأخبار التي تفيد بأن إيران قد تتلقى مزيدًا من الدعم من روسيا مقلقة".
وتابعت "قد تساعد روسيا إيران من خلال التكنولوجيا التي تعمل على تحسين ذخائرها الموجهة بدقة، أو صواريخ كروز، أو دفاعاتها الجوية، أو حتى تكنولوجيا الطيران. يمكن لروسيا أيضًا أن تساعد إيران في شراكة مع دول، مثل: الصين، وكوريا الشمالية، في صفقات ثلاثية".
التدخل التركي في سوريا "هدية" لداعش
رأت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن العملية العسكرية التي يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شنها على الأكراد في شمال شرق سوريا تعد "هدية" لتنظيم "داعش" .
وكانت تركيا شنت غارات جوية على أهداف في شمال وشرق سوريا الشهر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين وعناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، الشريك الأساس للولايات المتحدة في التحالف المناهض لـ"داعش".
وزعمت المجلة، في تحليل إخباري لها، أنه كان هناك تواطؤ موثق جيدًا بين وكالة المخابرات الوطنية التركية والمتطرفين السوريين.
وقالت إنه "ابتداء من عام 2016، مر ما يقرب من 60 ألف مقاتل من أكثر من 100 دولة عبر تركيا إلى سوريا".
وذكرت أن "المخابرات التركية زودت هؤلاء بالدعم اللوجستي والأموال والأسلحة، بل وقامت بتوفير الرعاية الطبية للجرحى المتطرفين في المستشفيات".
وأضافت "تهدد تركيا الآن بعملية واسعة عبر الحدود، كما إنها تريد إلهام الإرهابيين؛ ما يمكن عناصر داعش من الانضمام إلى هذه المرحلة من القتال".
وسلطت المجلة الضوء على "مخيم الهول" في شمال سوريا، والذي يضم أكثر من 55 ألفًا من أفراد "داعش" المستعدين للقتال، مشيرة إلى أن تركيا تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال خلق الفوضى حتى يتمكن هؤلاء الإرهابيون من الهروب.
وأشارت المجلة إلى أن تركيا كانت اجتاحت مدينة "تل أبيض" السورية وقصفت مخيم عين عيسى في 2019، حيث استغلت عائلات "داعش" الفوضى وهربت باتجاه تركيا، لكنها أوضحت أن مقاتلي "قسد" ألقوا القبض عليهم.
وقالت المجلة أيضاً إن متطرفين مدعومين من تركيا قد نظموا في بداية العام الحالي هروبًا من سجن مخيم الحسكة، حيث أحبطت "قسد" المخطط مرة أخرى.
وأضافت "كما استهدفت المنطقة المحيطة بـ"سجن جيركين" في القامشلي بضربات جوية تركية ساعدت عناصر "داعش" على الفرار والانضمام إلى "الجيش الوطني السوري"، وهو فصيل متطرف تدعمه أنقرة.
وأشارت المجلة إلى أن "قسد" تتوقع الآن المزيد من الإدارة الأمريكية، داعية الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الإدلاء بتصريح علني معارض للعملية العسكرية التركية، كما طالبت المجلة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بزيارة أنقرة للتحذير من أنه سيكون هناك ثمن باهظ للعدوان على سوريا.
وكانت أنقرة اتهمت الأكراد بالوقوف وراء تفجير وقع بإسطنبول منتصف الشهر الماضي، في هجوم أسفر عن مقتل 6 وإصابة 81 آخرين. واتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، واشنطن بالتواطؤ مع الأكراد لتنظيم التفجير.
وقالت المجلة "يمكن التكهن بدوافع أردوغان، لتنفيذ العملية العسكرية، حيث يتراجع الدعم المحلي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل كبير قبل الانتخابات الرئاسية والعامة المقررة في يونيو المقبل، وهو يعتقد أن وصف الأكراد بالإرهابيين وقتل الأكراد سيحشد القاعدة القومية التركية لدعم حزب".
واختتمت "ناشيونال إنترست": "إن إجراء تحقيق كامل ومستقل سيبرئ الأكراد من أي تورط في تفجير إسطنبول.. في غضون ذلك، يجب على واشنطن دعم (قسد) للحفاظ على النظام في المخيمات التي تقيم فيها عائلات داعش.. يريد أردوغان، إثارة الفوضى حتى تتمكن عائلات داعش من الهروب والانضمام إلى المعركة".