روسيا البيضاء تفرج عن 52 سجينا بعد مناشدة ترامب

أعلنت السفارة الأمريكية في فيلنيوس، الخميس، أن روسيا البيضاء أطلقت سراح 52 سجينا من جنسيات مختلفة بعد مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة بأنهم الآن في طريقهم إلى ليتوانيا.

ودعا ترامب، في وقت سابق، رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إلى إطلاق سراح هؤلاء المسجونين واصفا إياهم "بالرهائن"، فيما أعلنت روسيا البيضاء في وقت لاحق إطلاق سراحهم.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في فيلنيوس، إن الولايات المتحدة سترد على قرار لوكاشينكو بتخفيف العقوبات على بيلافيا، وهي شركة الطيران الوطنية في البلاد، مما يسمح لها بصيانة وشراء قطع غيار لأسطولها الذي يضم طائرات بوينج.

وتمثل هذه أكبر دفعة من السجناء الذين عفا عنهم لوكاشينكو، بينما يسعى لإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة بعد سنوات من العزلة والعقوبات على دولته السوفيتية السابقة.

لكن عدد المفرج عنهم أقل كثيرا من عدد يتراوح بين 1300 و1400 دعا ترامب لإطلاق سراحهم خلال محادثة مع لوكاشينكو الشهر الماضي، وفي منشورات لاحقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات علاقة روسيا البيضاء.. بوتين يبحث مع لوكاشينكو الوضع الإقليمي وقمة ألاسكا

وذكرت وكالة أنباء روسيا البيضاء الرسمية "بيلتا" أن من بين المفرج عنهم اليوم 14 سجينا أجنبيا من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.