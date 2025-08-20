روسيا تكشف عن "آلية خاصة" لإمداد الهند بالنفط

قال مسؤول بالسفارة الروسية في الهند اليوم الأربعاء إن روسيا ستستمر في تزويد الهند بالنفط، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي بحلول نهاية العام. وفق وكالة "رويترز".

وقال رومان بابوشكين القائم بالأعمال في السفارة الروسية في الهند للصحفيين في إفادة صحفية، إن روسيا لديها "آلية خاصة للغاية" للاستمرار في تزويد الهند بالنفط، مضيفا أن واردات الهند من النفط الخام من روسيا ستظل عند مستواها الحالي.

وأشار إلى أن الاجتماع بين بوتين ومودي لم يتحدد له موعد بعد.

أخبار ذات علاقة ترامب يُهدد بزيادة كبيرة لرسومه على الهند بسبب النفط الروسي

وتستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية إضافية بـ25% على الصادرات الهندية في 28 أغسطس، مشيرة إلى تزايد واردات الهند من النفط الروسي منذ فرض العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية عقب حرب روسيا لأوكرانيا.

لكن الولايات المتحدة أحجمت عن فرض رسوم جمركية مماثلة على الصين بسبب شرائها النفط الروسي.

وفرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عقوبات على مصفاة نايارا إنرجي الهندية المدعومة من روسيا؛ ما أجبر المصفاة على تقليص عمليات التكرير، وأجبر شركات على الحد من تعاملاتها التجارية معها.

وقال يفجيني جريفا نائب الممثل التجاري الروسي في الهند خلال الإفادة الصحفية إن من المتوقع نمو حجم التجارة بين الهند وروسيا 10% سنويا.