الصين تواصل مناورات "حصار تايوان".. و39 طائرة تعبر الخط الفاصل
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 59 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الإثنين.
وأضافت الوزارة، أن 39 طائرة من بين هذه الطائرات عبرت الخط الأوسط الذي يمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين ودخلت مناطق الدفاع الجوي لتايوان.
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين أن الجيش الصيني واصل المناورات حول تايوان اليوم الاثنين.
وكانت الصين قد أعلنت عند بدء المناورات يوم السبت أنها ستستمر ثلاثة أيام. وقال إعلام بكين إنها تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، إن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ أجرت عمليات في المياه القريبة من جزر أوكيناوا اليابانية أمس الأحد، في الوقت الذي كان فيه الجيش الصيني يحاكي شن ضربات جوية وبحرية على تايوان المجاورة.
وأضافت الوزارة، أن مقاتلات وطائرات هليكوبتر قامت بالإقلاع من على متن الحاملة والهبوط عليها 120 مرة بين يومي الجمعة والأحد فيما وصلت الحاملة وثلاث سفن حربية أخرى وسفينة دعم إلى مسافة 230 كيلومترا من جزيرة مياكو اليابانية.