الصين تواصل مناورات "حصار تايوان".. و39 طائرة تعبر الخط الفاصل

وكانت الصين قد أعلنت عند بدء المناورات يوم السبت أنها ستستمر ثلاثة أيام. وقال إعلام بكين إنها تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الاثنين، إن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ أجرت عمليات في المياه القريبة من جزر أوكيناوا اليابانية أمس الأحد، في الوقت الذي كان فيه الجيش الصيني يحاكي شن ضربات جوية وبحرية على تايوان المجاورة.

وأضافت الوزارة، أن مقاتلات وطائرات هليكوبتر قامت بالإقلاع من على متن الحاملة والهبوط عليها 120 مرة بين يومي الجمعة والأحد فيما وصلت الحاملة وثلاث سفن حربية أخرى وسفينة دعم إلى مسافة 230 كيلومترا من جزيرة مياكو اليابانية.