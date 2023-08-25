أول تفاعل لترامب على منصة "إكس" منذ 2021.. ماذا نشر؟

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره أول بوست له على منصة إكس، "تويتر" سابقًا.

وكان مالك "إكس" إيلون ماسك أعاد تفعيل حساب ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أيام من إعلان الملياردير الجمهوري قراره الترشح للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة مفضلًا البقاء على منصته الخاصة "تروث سوشيال".

وفي أول بوست له على "إكس"، نشر ترامب صورته الجنائية التي التُقطت له داخل سجن في ولاية جورجيا.

وكتب فوق الصورة "صورة جنائية - 24 آب/أغسطس 2023" وألحقها بعبارتي "تدخل في الانتخابات" و"لا استسلام".

ويظهر ترامب في صورته الجنائية عابس الوجه غاضبًا، فيما دخلت التاريخ بكونها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.