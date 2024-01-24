واشنطن رصدت 15 مليون دولار لاعتقاله.. من هو حسين أردكاني؟

رصدت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، جائزة قيمتها 15 مليون دولار لمن يزودها بمعلومات عن رجل أعمال إيراني أدار شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني في الحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية، منها مسيّرات هجومية، وفقًا لموقع Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية رفع لائحة اتهام ضد الإيراني حسين هاتفي أردكاني، والصيني غاري لام، العاملين لحساب شركة صينية، وذلك لارتكابهما جرائم تتصل بشراء إلكترونيات دقيقة مصنعة في الولايات المتحدة لاستخدامها في تجهيز أسلحة متطورة وطائرات دون طيار تابعة للحرس الثوري الإيراني.