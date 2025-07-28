ميدفيديف: الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا "معادٍ لروسيا"

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إن الاتفاق التجاري الإطاري الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "معادٍ لروسيا"، وشبهه بحظر فعلي على شراء النفط والغاز منها.

وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا، أمس الأحد، يقضي بفرض رسوم جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي.

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان لاحق، إن الاتفاق سيساعد الاتحاد الأوروبي على التخلص من الوقود الأحفوري الروسي نهائيًا لصالح بدائل أمريكية.

وأضافت فون دير لاين: "سيؤدي شراء منتجات الطاقة الأمريكية إلى تنويع مصادر إمداداتنا، وسيسهم في تحقيق أمن الطاقة بأوروبا. سنستبدل الغاز والنفط الروسيين بمشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي من الولايات المتحدة".

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وقالت موسكو مرارًا إن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي أكثر كلفة من مثيله الروسي. ويحاول الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات شاملة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، شراء كميات أقل من النفط والغاز الروسيين منذ فترة طويلة.

وقال ميدفيديف إن ترامب "مسح الأرض" بالاتحاد الأوروبي، لكن الاتفاق غير جيد لروسيا أيضًا، وفق تعبيره.

وكتب ميدفيديف على تيليغرام يقول: "من الواضح أن ‘الاتفاق‘ معادٍ لروسيا بطبيعته؛ لأنه يحظر شراء نفطنا وغازنا".

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وتوقع أن تكون التداعيات على أوروبا ومواطنيها مدمّرة؛ لأنهم سيضطرون إلى دفع أموال أكثر في مقابل الحصول على الطاقة.

وأضاف: "لا يمكننا إلا أن نشعر بالأسف على الأوروبيين العاديين".