حكومة الحرب الإسرائيلية: سنسحق حماس

توعدت حكومة الطوارئ الإسرائيلية بأنها "ستسحق" حركة حماس، وربط أعضاء حكومة الحرب بين الحركة وتنظيم "داعش".

جاء ذلك في أول تصريح لأعضاء الحكومة المصغرة التي تم الإعلان عن تشكيلها، يوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن كل من ينتمي لحماس "دمه مهدور"، وأضاف أن أفراد الحركة الذين اقتحموا مستوطنات في غلاف غزة، ارتكبوا جرائم، مثل: إحراق إناس وهم أحياء، واغتصاب النساء، وقطع رؤوس المقاتلين.