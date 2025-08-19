logo
العالم

تفاصيل جديدة.. ترامب يكشف خطته لعقد قمة بوتين وزيلينسكي

تفاصيل جديدة.. ترامب يكشف خطته لعقد قمة بوتين وزيلينسكي
ترامب وبوتين المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 11:22 م

أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة إذاعية الثلاثاء، دوافعه وراء محاولة ترتيب قمة ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع برنامج "مارك ليفين شو": "اعتقدت أنه من الأفضل أن يجتمعا بدوني أولاً، لأرى ما سيحدث. علاقتهما كانت صعبة للغاية، والآن سنرى كيف سيتصرفان. وإذا لزم الأمر، سأشارك لاحقًا لمحاولة تقريب وجهات النظر". وأضاف: "أريد أن أرى ما سيحدث في الاجتماع. إنهم بصدد الإعداد له، وسنرى النتائج".

وكان ترامب قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب لقاء جمعه بزيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين، عن ترتيبه لهذا الاجتماع، مع الإشارة إلى أن اجتماعًا ثلاثيًا سيعقد لاحقًا بمشاركة الولايات المتحدة.

وأكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن  بوتين أبلغ ترامب بأنه سيجتمع بزيلينسكي.

أخبار ذات علاقة

حفل تاريخي في البيت الأبيض.. موسيقى وتجديدات على طريقة ترامب

حفل تاريخي في البيت الأبيض.. موسيقى وتجديدات على طريقة ترامب

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC