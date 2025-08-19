تفاصيل جديدة.. ترامب يكشف خطته لعقد قمة بوتين وزيلينسكي

أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة إذاعية الثلاثاء، دوافعه وراء محاولة ترتيب قمة ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع برنامج "مارك ليفين شو": "اعتقدت أنه من الأفضل أن يجتمعا بدوني أولاً، لأرى ما سيحدث. علاقتهما كانت صعبة للغاية، والآن سنرى كيف سيتصرفان. وإذا لزم الأمر، سأشارك لاحقًا لمحاولة تقريب وجهات النظر". وأضاف: "أريد أن أرى ما سيحدث في الاجتماع. إنهم بصدد الإعداد له، وسنرى النتائج".

وكان ترامب قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب لقاء جمعه بزيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين، عن ترتيبه لهذا الاجتماع، مع الإشارة إلى أن اجتماعًا ثلاثيًا سيعقد لاحقًا بمشاركة الولايات المتحدة.

وأكدت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن بوتين أبلغ ترامب بأنه سيجتمع بزيلينسكي.