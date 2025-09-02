الرئيس الإيراني: ملتزمون بالتعاون مع "الذرية الدولية"

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان التزام بلاده بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن القواعد والمعايير الدولية.

وشدد على أنّ بلاده لا تسعى إلى الحرب أو زعزعة الاستقرار، "لكنها أثبتت في الوقت ذاته قدرتها على الدفاع القوي عن نفسها"، وفق تعبيره.

وفي مقابلة مطولة أجراها مع شبكة التلفزيون المركزي الصيني CCTV اليوم الثلاثاء خلال زيارته إلى بكين، قال بزشکیان إنّ إيران "ترفض منطق الهيمنة والاعتداء، ولن تسمح بأي تهديد لسيادتها وأمنها".

وأضاف الرئيس الإيراني أنّ مواجهة "السياسات الأحادية" التي تنتهجها الولايات المتحدة تتطلب موقفاً جماعياً من الدول، داعياً إلى تفعيل اتفاقيات منظمة شنغهاي للتعاون بشكل جاد وعملي.

وأوضح أنّ "المسار الصحيح هو تعزيز التعاون، وتوسيع التجارة، وكسر دائرة العقوبات، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات الدولية".

وشدد بزشکیان على أهمية دور الصين القيادي في هذه المرحلة، محذراً من أنّ الولايات المتحدة "إذا لم تجد جبهة موحدة، ستواصل سياسة الهيمنة ذاتها التي تمارسها عبر القصف والاغتيالات والعقوبات ضد شعوب المنطقة، لتستهدف في نهاية المطاف الصين أيضاً".