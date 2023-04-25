بريطانيا.. حكومة سوناك لن تتبنى خطابًا متشددًا تجاه الصين

لكن وزير الخارجية سيتعهد كذلك بتعزيز الأمن القومي في مواجهة تنامي قدرات بكين العسكرية، والتعاون مع الحلفاء.

وسيقول كليفرلي، وفق مقتطفات من الخطاب: "سيكون من الواضح والسهل، وربما حتى المرضي، بالنسبة لي، أن أعلن حربًا باردة جديدة وأن أقول إن هدفنا هو عزل الصين".

وسيضيف أن ذلك "واضح، سهل، مرضٍ، وخاطئ. لأن الأمر سيكون خيانة لمصلحتنا الوطنية وسوء فهم للعالم المعاصر".

ويتوقع أن يثير ذلك حفيظة السياسيين المتشددين، في حزب المحافظين الحاكم، الذين يطالبون لندن منذ أعوام باعتماد سياسة أكثر تشددًا حيال بكين.

وكانت الحكومة عرضت في تحديث لسياستها الإستراتيجية والدفاعية في آذار/مارس، خططًا لتعزيز الإنفاق العسكري والدفاعي لمواجهة خطر الصين.

الا أن كليفرلي سيشدد في خطابه على أن "التخلي عن الصين سيعني التخلي عن فرصة تصحيح مشاكل الإنسانية الكبرى".

وسيقول: "من دون الصين، لا يمكن حل أي مشكلة كبرى مهمة، من التغير المناخي إلى الوقاية من الأوبئة، من الاستقرار الاقتصادي إلى الانتشار النووي".