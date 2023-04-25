بريطانيا.. حكومة سوناك لن تتبنى خطابًا متشددًا تجاه الصين
يحضّ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الثلاثاء، على تفادي سياسة العزل حيال الصين وتجنّب الحديث عن "حرب باردة جديدة"، في خطاب يرسم السياسة الخارجية للحكومة حيال بكين.
وسيدعو كليفرلي في الخطاب المقرر في لندن، ويحدد الخطوط العريضة لسياسة حكومة ريشي سوناك حيال الصين بعد مراجعتها، إلى انخراط بنّاء مع بكين يشمل القضايا الدولية الرئيسة.
لكن وزير الخارجية سيتعهد كذلك بتعزيز الأمن القومي في مواجهة تنامي قدرات بكين العسكرية، والتعاون مع الحلفاء.
وسيقول كليفرلي، وفق مقتطفات من الخطاب: "سيكون من الواضح والسهل، وربما حتى المرضي، بالنسبة لي، أن أعلن حربًا باردة جديدة وأن أقول إن هدفنا هو عزل الصين".
وسيضيف أن ذلك "واضح، سهل، مرضٍ، وخاطئ. لأن الأمر سيكون خيانة لمصلحتنا الوطنية وسوء فهم للعالم المعاصر".
ويتوقع أن يثير ذلك حفيظة السياسيين المتشددين، في حزب المحافظين الحاكم، الذين يطالبون لندن منذ أعوام باعتماد سياسة أكثر تشددًا حيال بكين.
وكانت الحكومة عرضت في تحديث لسياستها الإستراتيجية والدفاعية في آذار/مارس، خططًا لتعزيز الإنفاق العسكري والدفاعي لمواجهة خطر الصين.
الا أن كليفرلي سيشدد في خطابه على أن "التخلي عن الصين سيعني التخلي عن فرصة تصحيح مشاكل الإنسانية الكبرى".
وسيقول: "من دون الصين، لا يمكن حل أي مشكلة كبرى مهمة، من التغير المناخي إلى الوقاية من الأوبئة، من الاستقرار الاقتصادي إلى الانتشار النووي".
وسيضيف: "لا يمكننا أن نتوقع أن نتجاوز خلافاتنا مع الصين بسرعة، لكن نتوقع أن تحترم الصين القوانين والالتزامات التي وافقت عليها بمطلق الحرية".
وسيحضّ بكين على احترام "القوانين الأساسية والمؤسسات، بما يشمل ميثاق الأمم المتحدة، التي توفّر حماية لكل بلد من الاجتياح"، في إشارة ضمنية إلى تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، وتؤكد أنها ستعيدها إلى سيادتها يومًا ما، حتى لو تطلّب ذلك استخدام القوة.
كذلك، سيدعو كليفرلي الصين إلى الشفافية بشأن زيادة قدراتها العسكرية، معتبرًا أنها تقوم بـ"أكبر تعزيز عسكري في زمن السلم"، وأن "السرية (في هذا المجال) تفتح المجال أمام خطأ مأساوي في الحساب".
ووفق تقارير محلية، يرغب كليفرلي بزيارة بكين، علمًا بأن آخر زيارة لوزير خارجية بريطاني إلى العاصمة الصينية تعود إلى 2018، وقام بها وزير المال الحالي جيريمي هانت.