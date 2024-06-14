استطلاع: غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية يليه نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن بيني غانتس، الوزير المستقيل من مجلس الحرب، هو الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وحقق غانتس 41% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، مقابل 35% لغريمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبينت النتائج أن المعسكر المعارض لنتنياهو سيحصل على 58 مقعدًا في الكنيست، مقابل 52 مقعدًا للمعسكر المؤيد له فيما لو أُجريت الانتخابات اليوم.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد 74% من المجتمع الإسرائيلي أن إسرائيل فشلت في المعركة الإعلامية بعد السابع من أكتوبر.

وكانت استقالة زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس من منصبه كوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، قد أثارت تساؤلات حول قدرة المعارضة على التخلي عن خلافاتها لبناء تحالف يمكنها من إسقاط الائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو.

وكان غانتس أرفق إعلان استقالته من مجلس الحرب، بدعوة نتنياهو إلى الموافقة على إجراء انتخابات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي خطوة يأمل من خلالها أن يُسقط ائتلاف نتنياهو ويوحد أحزاب المعارضة لتحقيق ذلك.