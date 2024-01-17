"الدراجات النارية".. سلاح الجماعات المتشددة في الساحل الأفريقي

تسعى الجماعات المتشددة في الساحل الأفريقي، رغم مواجهتها مقاومة من قبل القوات الحكومية، إلى تغيير الأدوات التي تراهن عليها لتحقيق غاياتها التي تهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها.

وتعدّ الدراجات النارية، من أهم الأدوات الجديدة التي يستقلها المتشددون في هجماتهم سواء بحق المدنيين من مزارعين وغيرهم، أو القوات النظامية المتمركزة في الصحراء أو الجبال الوعرة.

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي النيجري الحسين محمد الحاج عثمان إن، "تطور إستراتيجية الجماعات الإرهابية بالساحل خاصة في مالي وبوركينافاسو والنيجر، أمر عادي ويقومون به منذ أشهر، فكلما تم القضاء على عناصر هذه الجماعات، فإنها تلجأ إلى أدوات جديدة لإثارة البلبلة في المنطقة".

وأضاف عثمان لـ "إرم نيوز" أن "أفراد الجماعات يستخدمون هذه المرة الدراجات النارية التي يحرقون بواسطتها قرى بأكملها ومحاصيل زراعية، فهم فشلوا في الإستراتيجيات العادية ما جعلهم يفكرون في طرق جديدة للتشويش على الحكام الجدد، وترهيب المواطنين، وما يجب إدراكه أن اللجوء إلى هذه الدراجات جاء بعد خسائر فادحة في صفوف هذه الجماعات وتراجعها على الأرض".

يشار إلى أنه من الحوادث الشهيرة التي شهدتها منطقة الساحل الأفريقي باستخدام هذه الدراجات، كانت، في 2021، عندما قتل 100 مهاجم يستقلون دراجاتهم ما لا يقل عن 100 مدني في النيجر.