"الشاباك" يحذر من تنامي التحريض ضد شخصيات قضائية إسرائيلية بارزة

وبحسب تقرير القناة 13 العبرية، كشف المسؤولون الأمنيون عن علاقة طردية بين تصاعد التحريض والتهديدات ضد المؤسسات القضائية بشكل عام، والقاضيتين "حايوت" و"باهاراف-ميارا" بشكل خاص، وبين الخطاب "المتطرف وغير المسؤول" الصادر عن وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف.

ونقل التقرير عن مسؤول تنفيذي إسرائيلي لم يكشف عن هويته قوله: "ليس من المستبعد أن يحاول شخص ما سفك الدماء هنا، فبدلا من محاولة تهدئة الأوضاع، يمارس وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست العكس تماما، ويطلقون تصريحات خطيرة ومتطرفة".

ولم يحدد تقرير القناة العبرية طبيعة التهديدات، أو تفاصيل تكرارها، لكن سبق وأن جرى تعيين حراس شخصيين مسلحين لكل من "حايوت" والمستشارة القضائية "باهراف ميارا".

ويأتي تصاعد التهديدات للشخصيات القضائية في الوقت الذي حذر فيه رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، المحكمة العليا من إلغاء قانون يمنع عزل رئيس الوزراء أو تنحيته، مشيرين إلى أن "المحكمة لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس".

على صعيد آخر، أدان عضوان في الكنيست الإسرائيلي بشدة تحذيرات مدير جهاز الشاباك "رونين بار"، التي أشار فيها إلى أن "الممارسات الإرهابية التي يقوم بها اليهود الإسرائيليون هي السبب وراء الإرهاب الفلسطيني".