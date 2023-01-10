حليف بوتين: روسيا الآن تقاتل الناتو في أوكرانيا

ويرى دبلوماسيون في نيكولاي باتروشيف، الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، أحد أكثر المؤثرين في بوتين تشددا.

وقال باتروشيف: "الأحداث في أوكرانيا ليست اشتباكا بين موسكو وكييف، هذه مواجهة عسكرية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي و(بين روسيا) والولايات المتحدة وبريطانيا بالأساس".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة أرجومينتي إي فاكتي: "خطط الغربيين هي مواصلة تمزيق روسيا ومحوها في نهاية المطاف من الخريطة السياسية للعالم".

وتعهد بوتين بتحقيق النصر في أوكرانيا رغم سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة.