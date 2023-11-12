معارك شديدة بين الجيش المالي ومسلحين في كيدال

احتدمت المعارك في مالي بين القوات النظامية والمسلحين بهدف السيطرة على منطقة كيدال، فيما اقترب الجيش النظامي من كيدال، وسط معارك عنيفة بهذا الموقع الاستراتيجي الذي يمثل أهمية بالغة للطرفين المتنازعين.

ويشهد شمال مالي منذ أمس السبت مواجهات بين الجيش النظامي والمسلحين لمحاولة السيطرة على كيدال. وخاض الجيش المالي مدعومًا بقوات مجموعة فاغنر الروسية، معارك عنيفة في المناطق المحيطة بكيدال ضد مقاتلي تحالف الإطار الاستراتيجي.

وكان هذا القتال تعبيرًا عن التوتر الذي تصاعد منذ أيام لمحاولة السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية شمالي البلاد.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة أمس السبت، ودامت حوالي ساعتين، ونقل شهود عيان أن رتلًا من القوات النظامية غادر بلدة ألنفيس في اتجاه كيدال منذ 24 ساعة وتشكل من عدة آليات وعربات.