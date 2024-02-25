وزيرة خارجية ألمانيا تختبئ بملجأ في أوديسا الأوكرانية (صورة)
اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى الاختباء في ملجأ تحت الأرض خلال زيارتها مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، بعد إنذار بشأن غارات جوية روسية في الساعة 21:48 بالتوقيت المحلي من مساء أمس السبت.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن رئيسة الدبلوماسية الألمانية، التي تمثل حزب الخضر في البلاد، نزلت إلى ملجأ الفندق الذي تقيم فيه مع أعضاء وفدها وضيوف آخرين.
وقالت أوساط الوفد إنه كان إنذارًا بهجوم صاروخي روسي، ثم سُمع دوي انفجار في منطقة أوديسا، ولم يتضح ما إذا كان هناك صاروخ سقط، أو ما إذا كان الدفاع الجوي الأوكراني قد تصدى لهجوم روسي.
من جانبها، أفادت صحيفة "زايت" الألمانية بأن الوزيرة بيربوك اضطرت إلى قضاء حوالي ربع ساعة في الملجأ خلال زيارة إلى أوديسا؛ بسبب إنذار بشن غارة جوية روسية.
وقبل ذلك، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الألمانية وصلت إلى مدينة أوديسا، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا لأسباب أمنية.
ونقلت الصحيفة عن مراسل رافق الوزيرة خلال الزيارة قوله: "اضطرت أنالينا بيربوك، أثناء زيارتها لمدينة أوديسا، إلى الاختباء في أحد الملاجئ لفترة وجيزة، بعد إنذار بغارة جوية".
بدورها، ذكرت مجلة شبيغل الألمانية أن الوزيرة بيربوك زارت، رفقة وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، ميناء المدينة، وبعد ذلك تم إبلاغها بـ"الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود".
ووفق معلومات وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار بغارة جوية في منطقة أوديسا يوم 24 فبراير، الساعة 22.48 بتوقيت موسكو، وبعد 18 دقيقة تم إلغاء الإنذار.