وزيرة خارجية ألمانيا تختبئ بملجأ في أوديسا الأوكرانية (صورة)

اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى الاختباء في ملجأ تحت الأرض خلال زيارتها مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، بعد إنذار بشأن غارات جوية روسية في الساعة 21:48 بالتوقيت المحلي من مساء أمس السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن رئيسة الدبلوماسية الألمانية، التي تمثل حزب الخضر في البلاد، نزلت إلى ملجأ الفندق الذي تقيم فيه مع أعضاء وفدها وضيوف آخرين.

وقالت أوساط الوفد إنه كان إنذارًا بهجوم صاروخي روسي، ثم سُمع دوي انفجار في منطقة أوديسا، ولم يتضح ما إذا كان هناك صاروخ سقط، أو ما إذا كان الدفاع الجوي الأوكراني قد تصدى لهجوم روسي.