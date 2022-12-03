البيت الأبيض: "لا نية" لبايدن عقد لقاء مع بوتين

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن "لا نية" لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حاليا.

وأفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي الصحافيين "لا نية لديه لعقد محادثات مع السيد بوتين الآن. وقال أيضا إن بوتين لم يظهر أي ميل لإبداء اهتمام بأي حوار من أي نوع. في الواقع، فإن الوضع على العكس من ذلك".

ذكر بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيكون على استعداد للتحدث مع بوتين بشأن إيجاد حل لمسألة الغزو الروسي لأوكرانيا إذا كان الرئيس الروسي "يبحث عن طريقة لإنهاء الحرب".