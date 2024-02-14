بعد تهديد ترامب للناتو.. تعرف على أكبر حلف دفاعي في العالم
سلّط الوعيد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2024 دونالد ترامب، للدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب إسهاماتها المنخفضة بتمويله، الضوء، على أكبر حلف دفاعي في العالم.
السبت الماضي، صرّح ترامب خلال تجمع انتخابي أنه قد "يشجع" روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في الحلف التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض".
ووصف الرئيس الحالي جو بايدن التصريحات، بأنها "ترقى إلى حد الانحناء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، قائلًا: "لم ينحنِ أي رئيس آخر في تاريخنا أمام دكتاتور روسي، دعوني أقول هذا بأوضح ما أستطيع: لن أفعل ذلك أبدًا، إنه تصريح غبي وأمر مخز وخطير، وغير أمريكي".
وحذر الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في بيان، الأحد، من أن "أي إشارة إلى أن الحلفاء لن يدافعوا عن بعضهم بعضًا يقوض أمننا برمته، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة".
فيما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الحلف لا يمكن أن يكون تحالفا عسكريا "انتقائيا" يسير وفق أهواء الرئيس الأمريكي.
تأسس الحلف عام 1949، إثر معاهدة شمال الأطلسي التي اتفقت الدول الأعضاء المؤسسة للحلف فيها، وعددها 12 دولة، حينها، على الدفاع المشترك، ضد أي هجوم من قبل أطراف خارجية.
ويقع المقر الرئيس لحلف الناتو الذي يرأسه رئيس الوزراء النرويجي السابق ينس ستولنبرغ، في بروكسل البلجيكية، في حين أن مقر عمليات قيادة حلف الناتو يقع بالقرب من مونس بلجيكا.
يضم 31 دولة الآن، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تمتلك ثلاثتها حق النقض الفيتو بمجلس الأمن، فيما تقترب فنلندا والسويد من الانضمام إلى الحلف بعدما تقدمتا بطلب لذلك إثر حرب روسيا وأوكرانيا التي تسعى أيضًا للانضمام.
شارك الحلف بعدد من العمليات العسكرية جميعها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، أي بعد الحرب الباردة شملت هذه التدخلات: أزمة البوسنة والهرسك، وأزمة كوسوفو، والحرب في أفغانستان، وبعثة التدريب للأمن العراقي عام 2004، وأزمة القرصنة في خليج عدن، والأزمة في ليبيا.