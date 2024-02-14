بعد تهديد ترامب للناتو.. تعرف على أكبر حلف دفاعي في العالم

سلّط الوعيد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2024 دونالد ترامب، للدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب إسهاماتها المنخفضة بتمويله، الضوء، على أكبر حلف دفاعي في العالم.

السبت الماضي، صرّح ترامب خلال تجمع انتخابي أنه قد "يشجع" روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في الحلف التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض".

ووصف الرئيس الحالي جو بايدن التصريحات، بأنها "ترقى إلى حد الانحناء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، قائلًا: "لم ينحنِ أي رئيس آخر في تاريخنا أمام دكتاتور روسي، دعوني أقول هذا بأوضح ما أستطيع: لن أفعل ذلك أبدًا، إنه تصريح غبي وأمر مخز وخطير، وغير أمريكي".