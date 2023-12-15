مهلة من "إيكواس" لحكام النيجر الجدد لإعادة بازوم للرئاسة

أمرت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، اليوم الجمعة، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم وعائلته، وإعادة تنصيبه على رأس السلطة في النيجر.

واعتبرت المحكمة أنه تم التعدي على حقوق بازوم وزوجته وابنه، إذ تم انتهاك حقهم في الحرية، فهم محتجزون في مقر الرئاسة منذ أكثر من 4 أشهر بعدما تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفي.

ورأت محكمة مجموعة "غرب أفريقيا"، أن الحقوق السياسية لمحمد بازوم قد انتهكت، داعية إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر عن طريق تسليم سلطة الدولة إلى الرئيس المخلوع.

ومن جهته رفض دفاع دولة النيجر قرار المحكمة، إذ وصفها بغير الحرة؛ ولذلك تم رفض الحكم.

وأكد محامو النيجر أن القضاء يحكم وفقا للقانون، لكن قرارات محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تتم كذلك بل وفقا لإرادات خارجية.

في حين يرى محامو محمد بازوم، أن الأمر متروك للدول الأعضاء في المنظمة لضمان تنفيذ قرار المحكمة.

وحددت محكمة العدل التابعة لإيكواس مهلة شهر واحد للسلطات النيجرية الجديدة من تاريخ الإخطار، لتقديم تقرير عن تنفيذ قرارها.