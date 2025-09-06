"أعشق رائحة الترحيل".. ترامب يثير الرعب في شيكاغو (صور)

لمّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى حملة ترحيل واسعة النطاق في مدينة شيكاغو، عبر منشور مثير للجدل نشره على منصته "تروث سوشال".

وكتب ترامب: "أعشق رائحة الترحيل في الصباح؛ ستكتشف شيكاغو قريباً سبب تسميتها بوزارة الحرب"، مرفقاً عبارته بصورة مُولّدة له بالذكاء الاصطناعي على خلفية المدينة.

وتحمل الصورة أيضاً عبارة "Chipocalypse Now"، في إشارة يُرجّح أنها مقتبسة من فيلم "Apocalypse Now" الذي يتناول الحرب الأمريكية في فيتنام.

ويظهر ترامب في الصورة مرتدياً غطاء رأس يشبه شخصية المقدم كيلجور، الذي قال عبارته الشهيرة في الفيلم: "أنا أحب رائحة النابالم في الصباح".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وافقت على استخدام قاعدة بحرية على مشارف شيكاغو كمنطقة انطلاق يمكن لإدارة ترامب من خلالها تنفيذ عمليات ضد المهاجرين غير الشرعيين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر في "البنتاغون" أن "قاعدة البحيرات العظمى البحرية (Naval Station Great Lakes) ستكون مركز العمليات القادمة التي ترعاها وزارة الأمن الداخلي".

ويوم الثلاثاء الماضي، تعهّد ترامب بوضع حل سريع لما قال إنها "مشكلة الجريمة" في شيكاغو التي وصفها بأنها "أخطر مدينة في العالم"، ملمّحًا إلى إمكانية نشر قوات في المدينة الواقعة في وسط غرب البلاد.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال ترامب: "سأحل مشكلة الجريمة بسرعة، كما فعلت في (واشنطن) دي سي"، في إشارة إلى نشره قوات الاحتياط في الحرس الوطني في شوارع العاصمة الأمريكية مطلع الشهر الماضي، مؤكدًا: "سيعود الأمان إلى شيكاغو، وقريبًا".