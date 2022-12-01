أوكرانيا تطالب بفرض عقوبات على صناعة الصواريخ الروسية

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، القوى الغربية لفرض عقوبات على صناعة إنتاج الصواريخ الروسية بعد حملة الضربات الكثيفة التي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وبعد أن منيت بهزائم على الأرض، بدأت روسيا في تشرين الأول/أكتوبر تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي يؤثر على ملايين الأوكرانيين كل يوم.

وكتب كوليبا على تويتر في ختام لقاء مع نظيره الأوروبي على هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في لودز ببولندا: "اتفقت مع جوزيب بوريل.. الحرب الشاملة (من قبل روسيا)على أوكرانيا تعني الدعم الكامل لأوكرانيا".

وأضاف: "شكرت الاتحاد الأوروبي على مساعدته المستمرة في المجال الدفاعي وذكرت أن العقوبات الأوروبية المقبلة يجب أن تشمل الصناعة الروسية لإنتاج الصواريخ.. لا بد من وضع حد لهذا الإنتاج".