وزير الخارجية الإيراني: سعداء بالحوار بين تركيا وسوريا

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال، الخميس، إنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد، في أوائل شباط/فبراير المقبل.

يشار إلى أنّ لقاء ثلاثيًا عُقد، نهاية عام 2022، جمع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، بحث خلاله المجتمعون في سبل حلّ الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في سوريا.

وقالت تقارير صحفية إن عبد اللهيان سيسافر إلى تركيا الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بزيارة إلى أنقرة في الأيام المقبلة.