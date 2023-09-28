أذربيجان تحض الأرمن على عدم مغادرة ناغورنو قرة باغ

حضَّت أذربيجان ،الخميس، أرمن ناغورنو قره باغ على البقاء في الإقليم وذلك بعد هجومها الخاطف الذي قضى على مساعي هذه المنطقة الانفصالية للاستقلال.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية "ندعو السكان الأرمن لعدم مغادرة منازلهم وأن يصبحوا جزءًا من مجتمع أذربيجان المتعدد الإثنيات" وذلك بعدما نزح أكثر من نصف سكان المنطقة إلى أرمينيا خلال أيام قليلة.

في الإطار ذاته، أكدت موسكو الخميس أنها لا ترى سببًا يدعو الأرمن إلى الفرار من ناغورنو قرة باغ، نافية فعليًّا الاتهامات بالتطهير العرقي التي وجهتها يريفان لباكو.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لا يمكننا أن نقول من هو المذنب (بالنزوح الجماعي)، لأنه لا توجد أسباب مباشرة لمثل هذه الأعمال، ومع ذلك، يعبّر السكان عن رغبتهم في مغادرة أراضي ناغورنو قرة باغ".