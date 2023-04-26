رئيس "الشاباك": إسرائيل تعيش بين الخلافات الداخلية والتهديدات الخارجية

أقر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بأن إسرائيل تمر بفترة حساسة في ظل ما تواجهه من "خلافات شديدة، وتصاعد التهديدات الخارجية".

جاء ذلك في تصريح لرونين بار، خلال مراسم إحياء ما يعرف بذكرى القتلى بين عناصر الشاباك، والتي أقيمت في مقر الشاباك.