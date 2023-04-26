رئيس "الشاباك": إسرائيل تعيش بين الخلافات الداخلية والتهديدات الخارجية
أقر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بأن إسرائيل تمر بفترة حساسة في ظل ما تواجهه من "خلافات شديدة، وتصاعد التهديدات الخارجية".
جاء ذلك في تصريح لرونين بار، خلال مراسم إحياء ما يعرف بذكرى القتلى بين عناصر الشاباك، والتي أقيمت في مقر الشاباك.
وقال بار إن "الفترة الحالية تتميز بخلافات داخلية شديدة جدًّا، وتطور تهديدات خارجية جديدة، وشعور بتكتل جبهات وتصاعد التحديات"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضاف أن "هذه أيضًا الفترة التي أصبح فيها الجهاز بأفضل حالاته. والفريق المتواجد هنا نساء ورجال المخابرات، التكنولوجيا، الدعم، خبراء القانون، المحققون، المقاتلون، ورجال الحراسة، كأنهم وُلدوا في هذا الواقع".
وتابع بار مهددًا: "لا أنصح جميع أولئك من الخارج، الذين يتمنون اتساع الشرخ الداخلي ويحاولون أيضًا المساعدة بذلك ويختبروننا بعمليات وتحريض وإطلاق القذائف الصاروخية، بأن يتحدوا هذا الفريق. إذ سيلتقون به في مخيماتهم وبيوتهم".