"ستارمر يكافئ حماس".. نتنياهو يشن هجوماً لاذعاً على بريطانيا

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، نظيره البريطاني كير ستارمر بأنه "يكافئ إرهاب حماس"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في أول تعليق من نتنياهو على خطط بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية أسوة بفرنسا التي كشف رئيسها عن توجهها، الأسبوع الماضي.

وقال نتنياهو في تدوينة نشرها حساب مكتب رئاسة الوزراء على منصة "إكس": "ستامر يكافئ إرهاب حماس الوحشي ويعاقب ضحاياه".

وأضاف نتنياهو: "دولة متشددة على حدود إسرائيل اليوم ستهدد بريطانيا غدًا"، حسب تعبيره.

يذكر أن صحيفة "الغارديان" ذكرت أن ستارمر سيكشف، هذا الأسبوع، عن خطته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية وسط ضغوط داخل حزب العمال.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيقدم تصوراً مفصلاً بشأن ما يجب أن يحدث لتعترف بريطانيا بدولة فلسطينية".

وأعلن ستارمر أن بلاده ستعترف، رسمياً، بدولة فلسطين، في سبتمبر/ أيلول، إلا إذا اتّخذت إسرائيل "خطوات حيوية" في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.

ستكون خطوة اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، تاريخية في حال اتُّخذت، علماً بأن الإعلان عنها يندرج في إطار خطة لـ"سلام دائم" يسعى ستارمر إلى الدفع بها قُدماً، بعدما استدعى أعضاء حكومته لإجراء محادثات طارئة، عصر الثلاثاء، لبحث الأوضاع في قطاع غزة المحاصر والمدمَّر.



