زعيم كوريا الشمالية يلتقي لافروف في بيونغيانغ

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغيانغ، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة، بحسب الوزارة.

ولم توضح الخارجية الروسية في بيانها، ما المواضيع التي تم بحثها بين الجانبين، واكتفت بنشر صور من اللقاء.