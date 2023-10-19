زعيم كوريا الشمالية يلتقي لافروف في بيونغيانغ
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغيانغ، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة، بحسب الوزارة.
ولم توضح الخارجية الروسية في بيانها، ما المواضيع التي تم بحثها بين الجانبين، واكتفت بنشر صور من اللقاء.
فيما ذكرت وسائل إعلام روسية في وقت سابق، أن لافروف الذي توجه من الصين إلى كوريا الشمالية سيبحث العلاقات الثنائية وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هذا البلد.
ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية، الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين، وتأتي بعد شهر من زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا ولقائه مع الرئيس الروسي في قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية.
وكانت آخر مرة زار فيها لافروف كوريا الشمالية في نهاية مايو 2018، وقبل ذلك زار الوزير الروسي، بيونغيانغ في عامي 2009 و2004.