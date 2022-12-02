الجيش الإسرائيلي يعلن الخليل منطقة عسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة الخليل بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، ومنع مئات النشطاء اليساريين من دخولها، وذلك بهدف إلغاء جولة خطط لها النشطاء بالمدينة، وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي منع 300 ناشط يساري من دخول الخليل، حيث بقوا في ساحة انتظار الحرم الإبراهيمي بالمدينة"، بعد اعتداء عدد من الجنود الإسرائيليين على نشطاء يساريين الأسبوع الماضي.