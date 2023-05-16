دوي انفجارات عنيفة في كييف

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن انفجارات وقعت في أحياء عدة بالعاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دون أن يقدموا معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على قناته على تطبيق تيليجرام "انفجارات في كييف. (انفجارات) قليلة (وقعت) في منطقة سولوميانسكي". وأضاف أن الحطام الناجم عن الانفجارات سقط على حديقة الحيوان في منطقة شيفتشينكيفسكي بالمدينة.

وأضاف في منشور منفصل أن الحطام المتساقط أشعل النيران في عدة سيارات بمنطقة سولوميانسكي.